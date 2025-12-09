Desaparición de un adolescente en el río Neuquén

Un adolescente de 13 años desapareció este lunes en el río Neuquén, a la altura del barrio Nueva España de Centenario, luego de ser arrastrado por la correntada mientras estaba en la zona con su familia, cerca del Loteo Sommadossi y Primera Terra.

De acuerdo con la información publicada por Centenario Digital, personal de la Comisaría 20 del Parque Industrial, la Comisaría Quinta y una dotación de Bomberos de la Policía del Neuquén acudieron al lugar tras recibir el alerta. La caída de la noche dificultó las primeras tareas de rastrillaje y obligó a suspender la búsqueda.

Las autoridades confirmaron que el operativo se retomará este martes, con la intervención de equipos especializados y la presencia de los familiares, que permanecen en el área a la espera de novedades.

El sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para bañistas y presenta pozones profundos con suelos inestables, ramas y troncos acumulados por antiguas crecidas, lo que incrementa el riesgo. Las altas temperaturas del feriado llevaron a numerosas familias a acercarse al río durante la tarde, momento en el que ocurrió el episodio.