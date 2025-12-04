spot_img
jueves, diciembre 4, 2025
Robos en moto reactivan la preocupación en la Zona Norte

POLICIALES
Redacción
Less than 1 min.lectura

Vecinos de Terrazas del Neuquén volvieron a expresar preocupación por el aumento de robos cometidos por motochorros en la Zona Norte. Durante las últimas horas difundieron mensajes y registros de cámaras que muestran la circulación de motocicletas vinculadas a distintos hechos delictivos.

Según los relatos, las motos continúan siendo el medio más utilizado para concretar robos y efectuar escapes rápidos hacia la Autovía, lo que complica la intervención policial.

La comunidad pidió reforzar los recaudos y recordó la importancia de llamar de inmediato al móvil policial ante la presencia de personas o vehículos sospechosos. Desde la Comisión Directiva del Centro Comunitario (CD COC) remarcaron que los vecinos mantienen una dinámica de alerta permanente. “Ayer y hoy nos cuidamos entre nosotros”, señalaron.

Redacción
Redacción

