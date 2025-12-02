Violento asalto en Carrefour del bajo neuquino con tres empleados heridos

Un violento asalto ocurrió en el hipermercado Carrefour del bajo neuquino, donde dos delincuentes atacaron a empleados con un martillo poco después del cierre del local. El hecho se registró alrededor de las 22.50, cuando un hombre y una mujer ingresaron vestidos como repositores, aprovechando que el salón ya estaba sin público.

Los asaltantes sorprendieron al personal que realizaba tareas de descarga de mercadería y lograron reducir a cinco trabajadores. Según confirmaron fuentes policiales, tres de ellos fueron agredidos con una herramienta que sería un martillo. Uno recibió un golpe en la cabeza y quedó con lesiones que demandaron atención médica urgente.

Un empleado que logró ponerse a resguardo relató el momento del ataque y confirmó que su compañero “quedó muy herido”. Los trabajadores que evitaron la agresión lograron refugiarse en la tesorería mientras continuaba la irrupción dentro del hipermercado.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud para su evaluación. Dos fueron atendidos en el Hospital Bouquet Roldán y el tercero en el Hospital Castro Rendón, donde se le realizaron estudios para descartar una lesión grave. Todos permanecían estables al cierre del informe policial.

La Policía de Neuquén trabaja con la hipótesis de que los delincuentes ingresaron apenas terminó la atención al público. Se analizan cámaras internas y del sistema de monitoreo urbano para determinar con precisión cómo accedieron y si utilizaron ropa del personal para pasar desapercibidos. No se descarta que hayan tenido conocimiento interno del movimiento del local.

Aunque no lograron acceder a la tesorería, sí robaron pertenencias personales a los empleados, entre ellas teléfonos celulares. Tras el ataque, escaparon por una salida cercana a Perito Moreno y Corrientes. Durante la madrugada hubo un amplio operativo de Comisaría Segunda y Criminalística en busca de indicios.