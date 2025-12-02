spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, diciembre 2, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Violento asalto en Carrefour del bajo neuquino con tres empleados heridos

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Un violento asalto ocurrió en el hipermercado Carrefour del bajo neuquino, donde dos delincuentes atacaron a empleados con un martillo poco después del cierre del local. El hecho se registró alrededor de las 22.50, cuando un hombre y una mujer ingresaron vestidos como repositores, aprovechando que el salón ya estaba sin público.

Los asaltantes sorprendieron al personal que realizaba tareas de descarga de mercadería y lograron reducir a cinco trabajadores. Según confirmaron fuentes policiales, tres de ellos fueron agredidos con una herramienta que sería un martillo. Uno recibió un golpe en la cabeza y quedó con lesiones que demandaron atención médica urgente.

Un empleado que logró ponerse a resguardo relató el momento del ataque y confirmó que su compañero “quedó muy herido”. Los trabajadores que evitaron la agresión lograron refugiarse en la tesorería mientras continuaba la irrupción dentro del hipermercado.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud para su evaluación. Dos fueron atendidos en el Hospital Bouquet Roldán y el tercero en el Hospital Castro Rendón, donde se le realizaron estudios para descartar una lesión grave. Todos permanecían estables al cierre del informe policial.

La Policía de Neuquén trabaja con la hipótesis de que los delincuentes ingresaron apenas terminó la atención al público. Se analizan cámaras internas y del sistema de monitoreo urbano para determinar con precisión cómo accedieron y si utilizaron ropa del personal para pasar desapercibidos. No se descarta que hayan tenido conocimiento interno del movimiento del local.

Aunque no lograron acceder a la tesorería, sí robaron pertenencias personales a los empleados, entre ellas teléfonos celulares. Tras el ataque, escaparon por una salida cercana a Perito Moreno y Corrientes. Durante la madrugada hubo un amplio operativo de Comisaría Segunda y Criminalística en busca de indicios.

Previous article
Un policía tucumano quedó detenido por contrabando de balas
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

RIO NEGRO 0
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el...

Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD 0
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención...

Un policía tucumano quedó detenido por contrabando de balas

POLICIALES 0
Un agente de la Policía de Tucumán fue detenido...

Más leídos

Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

RIO NEGRO 0
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el...

Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD 0
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención...

Un policía tucumano quedó detenido por contrabando de balas

POLICIALES 0
Un agente de la Policía de Tucumán fue detenido...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.