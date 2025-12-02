Un policía tucumano quedó detenido por contrabando de balas

Un agente de la Policía de Tucumán fue detenido en el paso chileno Los Libertadores, luego de que autoridades aduaneras encontraran 29 balas calibre 9 milímetros ocultas dentro de su vehículo. Las municiones estaban distribuidas en distintos compartimentos y no habían sido declaradas.

El fiscal de flagrancia dispuso la detención de F. L. B., de 30 años, quien fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes para su control de detención. El caso quedó en manos del fiscal Ricardo Reinoso Varas, que formalizó cargos por contrabando y tenencia ilegal de municiones.

Debido a su condición de funcionario policial, no se solicitaron medidas cautelares. La Justicia fijó una audiencia para enero, con la posibilidad de avanzar en un acuerdo abreviado. El plazo de investigación será de seis meses.

El episodio se enmarca en una cadena de incautaciones registradas en los últimos meses en la frontera chileno-argentina, donde varios ciudadanos argentinos, entre ellos agentes de seguridad, fueron detectados con armas o municiones no declaradas.