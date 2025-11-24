spot_img
lunes, noviembre 24, 2025
Allanamientos simultáneos en Añelo con cinco demorados

POLICIALES
Redacción
1 min.lectura

Personal de la Comisaría 35, junto al CENAF 5 y la División Antinarcóticos de Añelo, realizó cinco allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, dentro de una investigación judicial en marcha.

El primer operativo se concretó en un domicilio de calle 10, donde se demoró a un hombre de 48 años y se secuestró un Chevrolet Joy.

En otra vivienda de calle San Juan, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares, réplicas de un arma 9 mm y un arma de fabricación casera tipo tumbera, que estaba en proceso de armado.

El procedimiento más amplio tuvo lugar en un domicilio de calle Buenos Aires, donde se secuestraron seis teléfonos Samsung y 53 cartuchos calibre .32.

Además, personal de Antinarcóticos incautó 13,32 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína y más de $600.000 en efectivo, en su mayoría billetes de baja denominación.

También se retiraron numerosos elementos presuntamente vinculados a hechos delictivos, entre ellos un parlante Stromberg, una soldadora Lusqtoff, un criquet, diez caños de gas, dos reflectores Candela 30W, dos cámaras, un proyector Spica, máquinas cortadoras de cabello, un auricular JBL, un reloj T900 Promax y una plancha para el pelo.

Las diligencias finalizaron cerca del mediodía, con cinco personas demoradas. Además, dos menores fueron trasladados a la Comisaría 35 para ser notificados por presunto encubrimiento. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

