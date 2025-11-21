spot_img
viernes, noviembre 21, 2025
Operativo de tránsito por el fin de semana XL

POLICIALES
La Policía de Neuquén puso en marcha este jueves por la tarde un operativo especial de tránsito por el fin de semana XL, anticipándose al movimiento turístico previsto para los cuatro días. El despliegue incluye controles fijos, patrullajes preventivos y asistencia al viajero en rutas provinciales y nacionales.

El Comisario Inspector Daniel Riba, jefe del Departamento de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad, señaló que el flujo de turistas comienza entre jueves y viernes, por lo que el operativo se extenderá durante toda la jornada y continuará activo a lo largo del fin de semana con presencia permanente en los puntos de mayor circulación.

El esquema abarca el norte, centro y sur de la provincia, con controles en accesos estratégicos como Barranca, los tres puentes de Neuquén capital y rutas de alto tránsito como la 237. También habrá cobertura en El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila, Zapala, Las Lajas, San Martín de los Andes, Junín y Villa La Angostura, entre otros destinos.

En cada puesto se realizarán verificaciones de documentación, chequeo de elementos obligatorios, medidas de seguridad y asistencia mecánica o de orientación para turistas. El personal estará enfocado en reducir la siniestralidad y ordenar el tránsito en zonas críticas.

Los principales puntos del operativo incluyen: Puente Barranca, ingreso a Chos Malal, Zapala, Las Lajas, Aluminé, Nahuel Huapi, Collón Curá, Piedra del Águila, San Martín de los Andes, Junín, Playa Unión, Moquehue, El Chocón, Arroyito, Neuquén capital (puente carretero, tercer puente y Balsa Las Perlas), Añelo y Chañar.

El operativo se sostendrá durante todo el fin de semana largo con refuerzos en los horarios de mayor circulación.

Recapturaron a los cuatro internos fugados en Senillosa
