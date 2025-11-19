spot_img
miércoles, noviembre 19, 2025
Recapturaron a los cuatro internos fugados en Senillosa

POLICIALES
Redacción
La Policía de Neuquén recapturó este martes a los cuatro internos fugados de la Unidad de Atención 12 de Senillosa, tras un operativo que combinó patrullajes, controles y una persecución que terminó con un choque en el oeste de la capital.

El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría de Senillosa detectó un Volkswagen Virtus gris, vehículo que coincidía con la descripción difundida luego de la evasión. Al intentar identificar a sus ocupantes, dos de ellos descendieron del auto e intentaron escapar a pie, aunque fueron detenidos de inmediato.

Los otros dos continuaron la huida en el vehículo, lo que dio lugar a una persecución que avanzó desde Senillosa hasta el barrio Gran Neuquén, donde el conductor perdió el control y chocó. Ese momento permitió la intervención de efectivos de varias comisarías y del área de motociclistas, que concretaron la detención.

No se registraron lesionados entre los aprehendidos, aunque un sargento sufrió una lesión en un brazo durante la etapa final del operativo. Las autoridades confirmaron que los cuatro evadidos se desplazaban juntos desde el momento de la fuga.

Desde el lunes se habían dispuesto operativos dinámicos en distintos puntos del área metropolitana, lo que explicó la presencia de múltiples móviles en las calles. Con las detenciones, la Policía dio por finalizado el operativo especial.

Operativo federal desarticula banda de narcomenudeo en Cutral Co
Redacción
Redacción

