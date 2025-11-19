Operativo federal desarticula banda de narcomenudeo en Cutral Co

En un operativo de gran envergadura supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina desarticuló en Cutral Co una organización delictiva dedicada al narcomenudeo y a la venta ilegal de armas. La investigación identificó como líder a una mujer conocida como “la Reina Blanca”, quien fue detenida junto a otros 24 integrantes del grupo.

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos del barrio General San Martín mediante la plataforma digital del Ministerio. El trabajo estuvo a cargo del Departamento Armas y Explosivos de la PFA, con intervención del fiscal jefe Gastón Liotard.

La estructura criminal operaba dentro de un complejo habitacional donde se detectaron 18 unidades funcionales vinculadas a almacenamiento de drogas, armas y logística. Con esa evidencia, la Justicia ordenó 18 allanamientos simultáneos, 13 dentro del predio y los restantes en distintos sectores de Cutral Co.

Como resultado, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, pistolas de distintos calibres, un revólver, un pistolón, más de 200 municiones, 41 celulares, un DVR con cámaras de vigilancia y un vehículo con impactos de bala. También se incautaron $400.000 en efectivo.

Por el nivel de riesgo, se sumaron efectivos del Grupo de Irrupción y la División Antidrogas Cipolletti, que trabajó con un can detector. Los 25 detenidos quedaron a disposición del juez penal Ignacio Pombo por infracción a la Ley 25.886 y la Ley 23.737. La detención de la “Reina Blanca” representa uno de los golpes más importantes al narcomenudeo en Cutral Co.