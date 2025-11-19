Operativo en Neuquén desarticula banda dedicada a entraderas

La Policía del Neuquén desarticuló una organización criminal dedicada a violentas entraderas en distintos sectores de la capital provincial. El operativo permitió detener a cuatro sospechosos, recuperar bienes robados y secuestrar elementos utilizados para cometer los ataques.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, en una causa por robo en poblado y en banda bajo intervención fiscal. Según fuentes policiales, la banda actuaba con un modus operandi planificado, utilizaba indumentaria que dificultaba su identificación, mantenía comunicación constante y en algunos casos simulaba ser personal de fuerzas de seguridad. Sus víctimas eran principalmente adultos mayores, reducidos mediante amenazas y violencia.

La pesquisa incluyó tareas de campo, vigilancia encubierta y análisis de información que permitió ubicar domicilios vinculados a los sospechosos. Sobre esa base se montó un dispositivo de observación continua.

Durante la madrugada del jueves 13 de noviembre, la División Robos y Hurtos realizó un seguimiento en inmediaciones del barrio Gamma, donde detectaron que el grupo utilizaba una torre de departamentos como refugio. Luego de horas de vigilancia, una camioneta asociada a la banda ingresó y salió a gran velocidad. Los móviles encubiertos la interceptaron y detuvieron a la conductora y a un acompañante. Un tercer hombre huyó hacia la zona de bardas, pero fue atrapado tras una persecución en terreno complejo.

El detenido fue identificado como W.R.L., considerado de alta peligrosidad y con numerosos antecedentes, además de pedidos de captura vigentes por causas radicadas en Trelew y Puerto Madryn. En su historial figuran evasión carcelaria, robos calificados, uso de documentación falsa y vínculos con organizaciones delictivas.

El cuarto detenido es un hombre neuquino con antecedentes por delitos contra la propiedad y causas por tenencia de armas, que se encontraba bajo libertad asistida. Las otras dos detenidas no registran antecedentes.

Al día siguiente se realizó un allanamiento en el Oeste capitalino, donde se incautaron tres vehículos, equipos de comunicación e inhibidores electrónicos, indumentaria, teléfonos celulares, 230 municiones calibre 9 mm, patentes robadas, $1.800.000 en efectivo, U$S 17.300 y otros elementos vinculados a la organización.

La labor conjunta de distintas divisiones policiales permitió reunir evidencia clave para avanzar en la causa y frenar la actividad delictiva del grupo.