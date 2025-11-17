spot_img
lunes, noviembre 17, 2025
Operativo rural por llegada de trabajadores golondrina en Vista Alegre

POLICIALES
La Policía del Neuquén desplegó un operativo rural en Vista Alegre ante la llegada de los primeros trabajadores golondrina provenientes de Tucumán, quienes arribaron para incorporarse a la cosecha de cerezas. El dispositivo se coordina con empresas frutícolas y la subsecretaría de Trabajo, con el fin de supervisar el movimiento estacional de mano de obra y asegurar condiciones de traslado adecuadas.

Durante la primera jornada se realizaron seis procedimientos en distintos sectores, donde el personal verificó documentación, monitoreó vehículos y mantuvo contacto con los grupos recién llegados.

De acuerdo con las estimaciones, alrededor de 3.000 trabajadores arribarán en las próximas semanas para cumplir tareas vinculadas a la exportación. Por ese motivo, la fuerza provincial reforzó su presencia en establecimientos, caminos rurales y accesos principales.

El operativo está a cargo del comisario inspector Marcos Mazzone e incluye patrullajes con cuadriciclos, motos y móviles, además de puestos fijos en los ingresos a la zona productiva.

Mazzone destacó que la articulación con las empresas y el área laboral permite “acompañar el desarrollo de una actividad clave para la región, garantizando seguridad a los trabajadores temporales y a la comunidad”.

La iniciativa se integra al plan de seguridad rural que se desarrolla en el corredor productivo del Alto Valle, con foco en prevención y presencia territorial.

