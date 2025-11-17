spot_img
lunes, noviembre 17, 2025
Un positivo de alcoholemia en control sobre Ruta 7

POLICIALES
Un operativo de control vehicular realizado este martes por la noche en la Ruta 7, a la altura de su cruce con la Ruta 8, dejó como resultado un caso positivo de alcoholemia. El parte fue informado por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, junto a personal de la División Tránsito de Añelo.

Durante el procedimiento se efectuaron 94 controles a conductores que transitaban por la zona. En 93 el resultado fue negativo, mientras que uno arrojó un valor de 1.13 g/l de alcohol en sangre, considerado grave por encima del límite permitido.

Desde el área de Emergencias remarcaron que estos controles se sostienen de manera periódica para reducir riesgos en rutas petroleras, sectores con circulación constante de vehículos livianos y pesados.

Los operativos continuarán en distintos puntos estratégicos, especialmente durante horarios nocturnos y fines de semana, donde se registra mayor incidencia de incidentes viales asociados al consumo de alcohol.

