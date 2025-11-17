spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, noviembre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Colectivo sin control impactó una vivienda en barrio Militar

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Un colectivo de la empresa Koko protagonizó un incidente este domingo en Neuquén, después de que su chofer se descompensara a pocos metros de iniciar el recorrido desde la Terminal de Ómnibus. En la unidad viajaban dos o tres pasajeros, ninguno con lesiones de consideración.

Según los primeros datos, el conductor perdió el conocimiento y el vehículo avanzó sin control. Primero impactó contra un taxi, luego subió a la vereda en la esquina de 12 de Septiembre y Manuel Bejarano, en el barrio Militar, donde chocó contra árboles y finalmente contra una vivienda.

El impacto afectó una instalación domiciliaria y provocó una fuga de gas, lo que activó la intervención de Bomberos, Policía y equipos de emergencia. La zona fue aislada mientras se trabajaba para contener la pérdida y evitar riesgos mayores.

El chofer recibió asistencia médica y fue trasladado para estudios, ya que la principal hipótesis apunta a una descompensación súbita como origen del hecho.

Una vez controlada la fuga, se avanzó en la remoción del colectivo y en la verificación de daños en la vivienda. Las tareas se extendieron por varios minutos debido al riesgo de inflamación.

Previous article
Operativo urgente del 101 asistió un nacimiento
Next article
Un positivo de alcoholemia en control sobre Ruta 7
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO 0
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después...

Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue

DEPORTES 0
Villa Pehuenia–Moquehue será sede de una nueva edición del...

Alerta amarilla por vientos fuertes

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico...

Más leídos

Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO 0
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después...

Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue

DEPORTES 0
Villa Pehuenia–Moquehue será sede de una nueva edición del...

Alerta amarilla por vientos fuertes

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.