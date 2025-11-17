Colectivo sin control impactó una vivienda en barrio Militar

Un colectivo de la empresa Koko protagonizó un incidente este domingo en Neuquén, después de que su chofer se descompensara a pocos metros de iniciar el recorrido desde la Terminal de Ómnibus. En la unidad viajaban dos o tres pasajeros, ninguno con lesiones de consideración.

Según los primeros datos, el conductor perdió el conocimiento y el vehículo avanzó sin control. Primero impactó contra un taxi, luego subió a la vereda en la esquina de 12 de Septiembre y Manuel Bejarano, en el barrio Militar, donde chocó contra árboles y finalmente contra una vivienda.

El impacto afectó una instalación domiciliaria y provocó una fuga de gas, lo que activó la intervención de Bomberos, Policía y equipos de emergencia. La zona fue aislada mientras se trabajaba para contener la pérdida y evitar riesgos mayores.

El chofer recibió asistencia médica y fue trasladado para estudios, ya que la principal hipótesis apunta a una descompensación súbita como origen del hecho.

Una vez controlada la fuga, se avanzó en la remoción del colectivo y en la verificación de daños en la vivienda. Las tareas se extendieron por varios minutos debido al riesgo de inflamación.