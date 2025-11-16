Operativo urgente del 101 asistió un nacimiento

Un llamado al 101 activó un operativo urgente en Neuquén Capital, donde una mujer que cursaba trabajo de parto recibió asistencia telefónica clave hasta el nacimiento de su bebé.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales informaron que la Cabo Quiroga y el Agente Gómez, de la División Centro de Despacho y Emergencia, atendieron la comunicación durante la madrugada. Con indicaciones precisas y contención emocional, guiaron a la pareja de la mujer mientras avanzaba el parto.

La intervención, sostenida con calma y claridad, permitió que el proceso se desarrollara de manera segura mientras se esperaba la llegada del personal en terreno.

A los pocos minutos, arribó personal de la Comisaría 19° junto a un equipo del SIEN, que verificó el buen estado de la madre y del recién nacido.

Tras la primera evaluación, ambos fueron trasladados al hospital para los controles correspondientes.

El hecho volvió a marcar la importancia del trabajo coordinado entre los servicios de emergencia y destacó la labor de la Cabo Quiroga y el Agente Gómez, cuyo acompañamiento a distancia fue determinante.