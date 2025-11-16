spot_img
domingo, noviembre 16, 2025
Operativo urgente del 101 asistió un nacimiento

POLICIALES
Un llamado al 101 activó un operativo urgente en Neuquén Capital, donde una mujer que cursaba trabajo de parto recibió asistencia telefónica clave hasta el nacimiento de su bebé.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales informaron que la Cabo Quiroga y el Agente Gómez, de la División Centro de Despacho y Emergencia, atendieron la comunicación durante la madrugada. Con indicaciones precisas y contención emocional, guiaron a la pareja de la mujer mientras avanzaba el parto.

La intervención, sostenida con calma y claridad, permitió que el proceso se desarrollara de manera segura mientras se esperaba la llegada del personal en terreno.

A los pocos minutos, arribó personal de la Comisaría 19° junto a un equipo del SIEN, que verificó el buen estado de la madre y del recién nacido.

Tras la primera evaluación, ambos fueron trasladados al hospital para los controles correspondientes.

El hecho volvió a marcar la importancia del trabajo coordinado entre los servicios de emergencia y destacó la labor de la Cabo Quiroga y el Agente Gómez, cuyo acompañamiento a distancia fue determinante.

Previous article
Fatal choque en moto en el acceso a Barda del Medio
Neuquén revalida certificación libre de transmisión de Chagas

SALUD 0
La provincia del Neuquén obtuvo nuevamente la certificación que...

Nuevos valores y beneficios en los planes de Netflix

ENTRETENIMIENTOS 0
Netflix aplicó un aumento de precios que comenzó a...

Elecciones en Chile: escenario ajustado y posible balotaje

INTERNACIONALES 0
Chile se encamina a un domingo clave con las...

