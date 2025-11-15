spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Fatal choque en moto en el acceso a Barda del Medio

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Una mujer murió y un hombre sufrió heridas graves tras un choque en moto ocurrido el viernes por la noche en la Ruta 151, en el acceso a Barda del Medio. El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 23.30, cuando ambas personas viajaban desde Cinco Saltos rumbo a San Patricio del Chañar.

Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia con código rojo al Hospital de Cinco Saltos. Minutos más tarde se confirmó que la mujer murió a causa de las lesiones recibidas.

El hombre fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde se preparaba una cirugía de urgencia por una fractura expuesta en uno de sus pies.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, personal de salud y agentes de Tránsito, quienes aseguraron la zona y asistieron a los heridos.

Previous article
Imputan a administrativa por desvío de fondos en escuela
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

Más leídos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.