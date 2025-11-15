Fatal choque en moto en el acceso a Barda del Medio

Una mujer murió y un hombre sufrió heridas graves tras un choque en moto ocurrido el viernes por la noche en la Ruta 151, en el acceso a Barda del Medio. El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 23.30, cuando ambas personas viajaban desde Cinco Saltos rumbo a San Patricio del Chañar.

Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia con código rojo al Hospital de Cinco Saltos. Minutos más tarde se confirmó que la mujer murió a causa de las lesiones recibidas.

El hombre fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde se preparaba una cirugía de urgencia por una fractura expuesta en uno de sus pies.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, personal de salud y agentes de Tránsito, quienes aseguraron la zona y asistieron a los heridos.