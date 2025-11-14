Imputan a administrativa por desvío de fondos en escuela

La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén imputó a una mujer por una presunta defraudación de más de seis millones de pesos en perjuicio de la Fundación Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén, donde trabajaba como secretaria administrativa en la sede de Senillosa.

Durante la audiencia, la fiscal del caso Valeria Panozzo y el asistente letrado Facundo Bernat acusaron a C.N.C.A. por el delito de administración fraudulenta, previsto en los artículos correspondientes del Código Penal.

De acuerdo con la investigación, la mujer desempeñó tareas entre marzo de 2011 y mayo de 2025. Entre sus funciones figuraba el cobro de cuotas y reinscripciones, pero la fiscalía sostiene que una parte de esos pagos fue derivada a su cuenta personal de Mercado Pago, sin ingresar a las cuentas de la institución.

Entre 2022 y 2025, habría recibido más de 50 transferencias de distintas familias, por un total superior a $6.008.000, lo que produjo un perjuicio económico directo para la escuela.

La jueza de garantías Carina Álvarez aceptó la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación.