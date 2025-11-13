spot_img
jueves, noviembre 13, 2025
Disturbios y secuestros en un operativo nocturno

POLICIALES
Un operativo de tránsito realizado durante la madrugada de este jueves terminó con disturbios y un amplio despliegue policial en distintos sectores del microcentro de Neuquén.

El procedimiento comenzó alrededor de las 4.30, con controles en puntos clave como la plaza de las Banderas. Según fuentes policiales, se secuestraron 25 motos y 8 autos, además de registrarse 6 casos de alcoholemia positiva, con valores entre 0,60 y 1,40 gramos de alcohol en sangre, en conductores jóvenes de entre 20 y 30 años.

Durante los controles, un automovilista protagonizó un choque en Avenida Argentina y Belgrano y luego intentó escapar hacia el puente carretero, donde fue finalmente detenido.

Los incidentes incluyeron picadas, maniobras peligrosas y ruidos molestos, lo que generó numerosas denuncias de vecinos. La policía implementó un operativo especial de control para evitar nuevos desórdenes.

Desde la fuerza indicaron que los controles nocturnos continuarán durante el fin de semana para prevenir concentraciones que pongan en riesgo la seguridad vial.

Previous article
Hallaron con vida a un joven buscado en el río Limay
