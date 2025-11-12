spot_img
miércoles, noviembre 12, 2025
Hallaron con vida a un joven buscado en el río Limay

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Un joven de 31 años, vecino de la ciudad de Neuquén, fue encontrado con vida este lunes en la zona ribereña del río Limay, tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante toda la jornada.

La denuncia por su desaparición había sido realizada por su madre, quien no tenía noticias de él desde la tarde del domingo. Según el testimonio de un vecino, el joven fue visto caminando por la orilla y luego intentando cruzar el río a nado hacia la provincia de Río Negro.

Ante la situación, se desplegó un operativo conjunto encabezado por la Policía del Neuquén, con apoyo de la Comisaría 7ª, la División Búsqueda de Personas, Bomberos, Defensa Civil, Prefectura Naval Argentina, la Subcomisaría de Balsa Las Perlas y autoridades policiales rionegrinas.

También participaron guardavidas de Plottier, que colaboraron en los rastrillajes acuáticos y recorridos en embarcaciones, luego de hallarse una zapatilla del joven en la costa.

Finalmente, cerca de las 16 horas, personal de Bomberos localizó al hombre en el sector conocido como El Tordillo, del lado rionegrino. Estaba en buen estado de salud y fue trasladado al camping Nepen Hue, donde recibió asistencia médica.

El operativo concluyó con resultado exitoso, gracias a la rápida coordinación entre las distintas fuerzas intervinientes.

Previous article
Allanamientos en el barrio Belgrano: siete demorados y secuestro de drogas
Redacción
Redacción

