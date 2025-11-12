spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Allanamientos en el barrio Belgrano: siete demorados y secuestro de drogas

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Policía del Neuquén realizó dos allanamientos en el barrio Belgrano, sector Toma La Familia, que terminaron con el secuestro de bicicletas, drogas y la demora de siete personas.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Brigada Zona Sur-Este, en el marco de una investigación por robo con escalamiento. En los domicilios allanados se incautaron seis bicicletas de distintas marcas y modelos, presuntamente vinculadas a hechos delictivos recientes.

También se secuestraron 19 envoltorios con 13,77 gramos de cocaína, otros tres con 3,83 gramos y un envoltorio con 2,88 gramos de marihuana.

Por estos hallazgos, dos mujeres mayores de edad quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, mientras que cinco personas fueron demoradas para su identificación y averiguación de antecedentes.

Los operativos contaron con la participación de la Comisaría Segunda, el Departamento Seguridad Metropolitana y el UESPO, que trabajaron de manera coordinada. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible relación con robos denunciados en el área.

Previous article
Golpe al narcotráfico: secuestran droga, dinero y armas en varios puntos de la provincia
Next article
Hallaron con vida a un joven buscado en el río Limay
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Más leídos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.