Allanamientos en el barrio Belgrano: siete demorados y secuestro de drogas

La Policía del Neuquén realizó dos allanamientos en el barrio Belgrano, sector Toma La Familia, que terminaron con el secuestro de bicicletas, drogas y la demora de siete personas.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Brigada Zona Sur-Este, en el marco de una investigación por robo con escalamiento. En los domicilios allanados se incautaron seis bicicletas de distintas marcas y modelos, presuntamente vinculadas a hechos delictivos recientes.

También se secuestraron 19 envoltorios con 13,77 gramos de cocaína, otros tres con 3,83 gramos y un envoltorio con 2,88 gramos de marihuana.

Por estos hallazgos, dos mujeres mayores de edad quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, mientras que cinco personas fueron demoradas para su identificación y averiguación de antecedentes.

Los operativos contaron con la participación de la Comisaría Segunda, el Departamento Seguridad Metropolitana y el UESPO, que trabajaron de manera coordinada. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible relación con robos denunciados en el área.