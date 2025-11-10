Golpe al narcotráfico: secuestran droga, dinero y armas en varios puntos de la provincia

Una serie de operativos coordinados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén culminó este viernes con resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. En distintos puntos de la provincia se realizaron allanamientos simultáneos, detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero, armas y vehículos.

En Neuquén capital, personal del Departamento Antinarcóticos llevó adelante tres allanamientos en los barrios San Lorenzo y Z1, tras más de un mes y medio de investigaciones impulsadas por la Fiscalía de Narcocriminalidad. La acción permitió desarticular una organización dedicada a la venta de drogas y secuestrar 52 gramos de cocaína, 10 gramos de cannabis, más de $950.000 pesos, U$S 1.300 dólares, tres vehículos, tres motocicletas, un arma Bersa Thunder 9mm, cartuchos, balanzas de precisión, un posnet, celulares y elementos de corte.

En Andacollo, la División Antinarcóticos Chos Malal ejecutó un allanamiento con la intervención de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, donde se incautaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas digitales, dinero y equipos informáticos. El principal investigado utilizaba la modalidad de “delivery” para concretar las ventas.

En Centenario y Añelo, los departamentos Antinarcóticos locales cerraron dos puntos de venta gracias a denuncias anónimas realizadas a través de la app “Neuquén Te Cuida” y el código QR de la Fiscalía. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, semillas de cannabis alteradas genéticamente, armas y motocicletas.

Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la justicia.