lunes, noviembre 10, 2025
Golpe al narcotráfico: secuestran droga, dinero y armas en varios puntos de la provincia

POLICIALES
Redacción
1 min.lectura

Una serie de operativos coordinados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén culminó este viernes con resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. En distintos puntos de la provincia se realizaron allanamientos simultáneos, detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero, armas y vehículos.

En Neuquén capital, personal del Departamento Antinarcóticos llevó adelante tres allanamientos en los barrios San Lorenzo y Z1, tras más de un mes y medio de investigaciones impulsadas por la Fiscalía de Narcocriminalidad. La acción permitió desarticular una organización dedicada a la venta de drogas y secuestrar 52 gramos de cocaína, 10 gramos de cannabis, más de $950.000 pesos, U$S 1.300 dólares, tres vehículos, tres motocicletas, un arma Bersa Thunder 9mm, cartuchos, balanzas de precisión, un posnet, celulares y elementos de corte.

En Andacollo, la División Antinarcóticos Chos Malal ejecutó un allanamiento con la intervención de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, donde se incautaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas digitales, dinero y equipos informáticos. El principal investigado utilizaba la modalidad de “delivery” para concretar las ventas.

En Centenario y Añelo, los departamentos Antinarcóticos locales cerraron dos puntos de venta gracias a denuncias anónimas realizadas a través de la app “Neuquén Te Cuida” y el código QR de la Fiscalía. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, semillas de cannabis alteradas genéticamente, armas y motocicletas.

Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la justicia.

Pesca ilegal en Codihue: dos demorados en un campo privado
