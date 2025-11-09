Pesca ilegal en Codihue: dos demorados en un campo privado

Personal de la Comisaría 27° de Las Lajas intervino en un procedimiento por presunta pesca ilegal dentro de un campo privado de la Estancia El Halcón, en el paraje Codihue.

El operativo comenzó alrededor de las 21:20 del jueves, tras un llamado al 101 que alertó sobre la presencia de dos hombres dentro de un predio sin autorización, aparentemente dedicados a la pesca.

Los efectivos recorrieron unos 18 kilómetros por la Ruta Provincial 21 y luego otros 5 por camino de tierra hacia el oeste, continuando a pie por una zona de difícil acceso. Al llegar, encontraron a dos personas con elementos de pesca y varias truchas en su poder.

Con la intervención de personal de Guardafaunas, se comprobó que los hombres no contaban con permisos habilitantes, por lo que se labraron actas de infracción a la Ley Provincial 2539 de Fauna Silvestre y sus Hábitats, además del secuestro del equipamiento utilizado.

Tras las diligencias, los dos involucrados recuperaron su libertad ambulatoria.