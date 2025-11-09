Neuquén se destacó en el 21° Torneo de Tiro Interfuerzas

El personal de la División Tiro y Defensa Policial del Departamento Entrenamiento Continuo y Bienestar Policial representó a la Policía de la Provincia del Neuquén en el 21° Torneo de Tiro Interfuerzas, realizado en el polígono de la ciudad de Bahía Blanca.

El certamen reunió a ocho equipos de distintas fuerzas de seguridad del país, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes de la disciplina a nivel nacional.

El equipo neuquino, conformado por el Comisario Joaquín Landaeta, el Oficial Principal Juan Cisterna, el Sargento Jonathan Humar y el Sargento Ignacio Pereyra, obtuvo el segundo puesto por equipos, destacándose por su precisión y desempeño técnico.

En las categorías individuales, el Comisario Landaeta alcanzó el 2° puesto en Fuerzas de Seguridad y el 2° puesto como Instructor de Tiro, mientras que el Oficial Principal Cisterna se ubicó 3° en la general individual y 3° como Instructor de Tiro, completando una sobresaliente actuación del conjunto neuquino.