Allanamientos en Centenario: secuestraron armas, drogas y dinero

domingo, noviembre 9, 2025
POLICIALES
Redacción
La Policía de Neuquén concretó una serie de allanamientos en la ciudad de Centenario, donde logró incautar armas, drogas y dinero en efectivo, además de detener a tres personas en el marco de una investigación judicial.

Los operativos se desarrollaron el viernes entre las 7 y las 16, en relación a un caso de lesiones con arma de fuego ocurrido el 1 de noviembre, cuando un joven fue baleado frente a su vivienda.

En los cinco allanamientos practicados en distintos puntos de la jurisdicción de la Comisaría 52, se secuestraron 23 plantas de marihuana, 46 gramos de cocaína, 92 gramos de cannabis sativa compacta y 89 gramos de picadura de marihuana, además de balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero y moneda extranjera.

Los uniformados también secuestraron dos equipos DVR con grabaciones de cámaras de seguridad que serán analizadas por la Justicia.

Participaron efectivos de las comisarías 5, 49, UESPO, Metropolitana, Oficina de Investigaciones Zona Periferia II y personal de Antinarcóticos, coordinados por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las autoridades resaltaron que estos procedimientos se enmarcan en las acciones de control y prevención del delito, orientadas a combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad ciudadana.

