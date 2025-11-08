Demolieron un aguantadero en Cipolletti tras denuncias vecinales

El Municipio de Cipolletti, junto a la Policía de Río Negro, demolió este viernes un nuevo aguantadero ubicado sobre calle González La Rosa al 1100, en un terreno privado que se encontraba en venta. Según se informó, el lugar era utilizado por delincuentes para ocultar objetos robados y cometer distintos hechos delictivos.

La intervención se realizó tras denuncias vecinales que alertaron sobre movimientos sospechosos. El Municipio verificó la situación junto a la policía y acordó con los propietarios la demolición del inmueble, cuyos costos serán asumidos por ellos.

Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones buscan mejorar la seguridad en los barrios y prevenir situaciones delictivas. Hasta el momento, se demolieron entre 20 y 30 aguantaderos en distintos sectores de la ciudad.

El Municipio recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas ante la Fiscalía, al 109 (Central de Emergencias Municipal), al 147 (Atención al Ciudadano) o directamente en la Municipalidad de Cipolletti.