spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 8, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Demolieron un aguantadero en Cipolletti tras denuncias vecinales

CIPOLLETTIPOLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Municipio de Cipolletti, junto a la Policía de Río Negro, demolió este viernes un nuevo aguantadero ubicado sobre calle González La Rosa al 1100, en un terreno privado que se encontraba en venta. Según se informó, el lugar era utilizado por delincuentes para ocultar objetos robados y cometer distintos hechos delictivos.

La intervención se realizó tras denuncias vecinales que alertaron sobre movimientos sospechosos. El Municipio verificó la situación junto a la policía y acordó con los propietarios la demolición del inmueble, cuyos costos serán asumidos por ellos.

Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones buscan mejorar la seguridad en los barrios y prevenir situaciones delictivas. Hasta el momento, se demolieron entre 20 y 30 aguantaderos en distintos sectores de la ciudad.

El Municipio recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas ante la Fiscalía, al 109 (Central de Emergencias Municipal), al 147 (Atención al Ciudadano) o directamente en la Municipalidad de Cipolletti.

Previous article
Hallaron sin vida a una joven estudiante de medicina en Cipolletti
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

DEPORTES 0
Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro...

Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

ECONOMÍA 0
El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta...

Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

ENERGIA 0
La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en...

Más leídos

Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

DEPORTES 0
Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro...

Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

ECONOMÍA 0
El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta...

Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

ENERGIA 0
La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.