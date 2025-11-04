spot_img
martes, noviembre 4, 2025
Hallaron sin vida a una joven estudiante de medicina en Cipolletti

POLICIALES
Redacción
Less than 1 min.lectura

Una joven de 23 años, oriunda de Chichinales y estudiante de Medicina, fue hallada sin vida este lunes por la mañana en su departamento de Cipolletti.

El cuerpo fue encontrado por su padre, quien ingresó al lugar junto al propietario del inmueble alrededor de las 11, en una vivienda ubicada sobre calle Maipú.

Personal de la Policía de Río Negro y del área de Criminalística trabajó en el sitio para realizar las pericias y preservar la escena.

La Fiscalía de turno investiga las circunstancias del hecho. Según las primeras hipótesis, se descarta la participación de terceros.

Prevención y ayuda: Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, comunicate de forma gratuita y confidencial con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 en todo el país. También podés contactar la Línea 988, disponible las 24 horas.

Previous article
Hallan muerto a un hombre en la Isla 132 de Neuquén
Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

