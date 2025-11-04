Hallaron sin vida a una joven estudiante de medicina en Cipolletti

Una joven de 23 años, oriunda de Chichinales y estudiante de Medicina, fue hallada sin vida este lunes por la mañana en su departamento de Cipolletti.

El cuerpo fue encontrado por su padre, quien ingresó al lugar junto al propietario del inmueble alrededor de las 11, en una vivienda ubicada sobre calle Maipú.

Personal de la Policía de Río Negro y del área de Criminalística trabajó en el sitio para realizar las pericias y preservar la escena.

La Fiscalía de turno investiga las circunstancias del hecho. Según las primeras hipótesis, se descarta la participación de terceros.

