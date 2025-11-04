spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Hallan muerto a un hombre en la Isla 132 de Neuquén

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un hombre adulto fue encontrado sin vida este lunes en la Isla 132, a la altura del Club Santafesino, en la zona del puente.

El cuerpo fue hallado por personal de Prefectura Naval Argentina, que realizaba recorridas preventivas por el sector. Tras el hallazgo, se dio aviso a la Policía de Neuquén, que mantiene resguardo del lugar mientras se desarrollan las pericias.

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Las autoridades aguardan los resultados de las actuaciones judiciales y médico-forenses para determinar las circunstancias del hecho.

Previous article
Muere un soldado durante práctica acuática en Bariloche
Next article
Hallaron sin vida a una joven estudiante de medicina en Cipolletti
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN 0
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos...

Más leídos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN 0
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.