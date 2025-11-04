Hallan muerto a un hombre en la Isla 132 de Neuquén

Un hombre adulto fue encontrado sin vida este lunes en la Isla 132, a la altura del Club Santafesino, en la zona del puente.

El cuerpo fue hallado por personal de Prefectura Naval Argentina, que realizaba recorridas preventivas por el sector. Tras el hallazgo, se dio aviso a la Policía de Neuquén, que mantiene resguardo del lugar mientras se desarrollan las pericias.

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Las autoridades aguardan los resultados de las actuaciones judiciales y médico-forenses para determinar las circunstancias del hecho.