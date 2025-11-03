spot_img
lunes, noviembre 3, 2025
Muere un soldado durante práctica acuática en Bariloche

POLICIALES
Redacción
Ulises Hernán Rivas, de 27 años, falleció durante una práctica acuática del Curso de Cazador de Montaña en Bariloche. La Escuela Militar de Montaña suspendió sus actividades y colabora con la Justicia, que ordenó una autopsia para determinar las causas del deceso.

El joven, oriundo de Buenos Aires, sufrió una descompensación en el agua mientras realizaba ejercicios de supervivencia en un club sobre Avenida Pioneros, kilómetro 7,6. A pesar de los intentos de reanimación de compañeros y personal médico, no pudo ser salvado.

La Fiscalía Federal de Bariloche investiga los protocolos de seguridad, los tiempos de respuesta ante la emergencia y las condiciones del entrenamiento. La autopsia será clave para determinar si hubo un golpe, lesión previa o falla orgánica.

Previous article
Desarticulan red de venta de drogas en Villa La Angostura
