Desarticulan red de venta de drogas en Villa La Angostura

lunes, noviembre 3, 2025
POLICIALES
Redacción
La División Antinarcóticos Zona Sur de la Policía del Neuquén desarticuló durante el fin de semana una organización dedicada a la comercialización de drogas en Villa La Angostura, con la detención de cinco personas y el secuestro de cocaína, éxtasis, marihuana y dinero en efectivo.

Tras más de seis meses de investigación, se realizaron cinco allanamientos simultáneos, cuatro en el barrio El Mallín y uno en barrio Norte, correspondiente al domicilio del principal investigado. La acción contó con 55 efectivos, coordinados por diferentes divisiones y departamentos de Antinarcóticos de la provincia.

Entre los detenidos está un hombre de 35 años, y otras cuatro personas imputadas: hombres de 26 y 37 años y mujeres de 33 y 42 años. Se incautaron más de 100 dosis de cocaína, 100 dosis de éxtasis líquido, cannabis sativa valuada en 6,5 millones de pesos, casi 3 millones en efectivo, balanzas, elementos de corte y teléfonos celulares.

La Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila, dispuso las medidas. El operativo buscó garantizar efectividad y discreción, considerando la geografía de la localidad.

