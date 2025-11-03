Desarticulan red de venta de drogas en Villa La Angostura

La División Antinarcóticos Zona Sur de la Policía del Neuquén desarticuló durante el fin de semana una organización dedicada a la comercialización de drogas en Villa La Angostura, con la detención de cinco personas y el secuestro de cocaína, éxtasis, marihuana y dinero en efectivo.

Tras más de seis meses de investigación, se realizaron cinco allanamientos simultáneos, cuatro en el barrio El Mallín y uno en barrio Norte, correspondiente al domicilio del principal investigado. La acción contó con 55 efectivos, coordinados por diferentes divisiones y departamentos de Antinarcóticos de la provincia.

Entre los detenidos está un hombre de 35 años, y otras cuatro personas imputadas: hombres de 26 y 37 años y mujeres de 33 y 42 años. Se incautaron más de 100 dosis de cocaína, 100 dosis de éxtasis líquido, cannabis sativa valuada en 6,5 millones de pesos, casi 3 millones en efectivo, balanzas, elementos de corte y teléfonos celulares.

La Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila, dispuso las medidas. El operativo buscó garantizar efectividad y discreción, considerando la geografía de la localidad.