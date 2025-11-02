spot_img
domingo, noviembre 2, 2025
YPF Gas simuló fuga de gas en camión cisterna

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
El personal de la planta fraccionadora de G.L.P. de YPF Gas en Neuquén realizó este viernes un simulacro de emergencia junto a bomberos de la Policía provincial, recreando una pérdida de gas en un camión cisterna dentro del predio. El ejercicio permitió evaluar la reacción y coordinación ante un posible siniestro.

Durante la práctica se simuló un incendio y se activaron las alarmas internas, solicitando la intervención inmediata de brigadistas y personal de emergencias. El cuartel Nº 2 de Gregorio Álvarez participó junto a equipos de Tránsito Neuquén.

El jefe de planta, Alejandro Carrera, destacó que este tipo de simulacros son “muy beneficiosos, porque trabajamos con un producto muy peligroso y explosivo”. Señaló que los ejercicios permiten ajustar procedimientos y aplicar lo aprendido en las capacitaciones.

Se trata del segundo simulacro del año en la planta. Carrera resaltó la colaboración con los bomberos y la importancia de fortalecer el trabajo en equipo, y desde la organización calificaron el operativo como satisfactorio y seguro, reforzando la preparación ante emergencias reales.

Entregan uniformes de verano a policías que trabajarán en la zona ribereña
La Legislatura presenta presupuesto 2026 por 72.300 millones

NEUQUÉN 0
La vicepresidenta 1° de la Legislatura, Zulma Reina, presentó...

Gobierno oficializa nuevo aumento del gas

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció un aumento del 3,8% en...

Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones

JUDICIALES 0
El juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de...

