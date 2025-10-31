Entregan uniformes de verano a policías que trabajarán en la zona ribereña

Un total de 150 agentes de la Policía Provincial recibió indumentaria de verano destinada a reforzar las tareas de seguridad en el Paseo Costero y la península Hiroki durante la próxima temporada estival.

La entrega se realizó este viernes como parte del operativo de seguridad balnearia 2025-2026, cuyo objetivo es fortalecer las condiciones laborales del personal policial y optimizar la atención a los visitantes que concurren diariamente a los espacios recreativos de la ciudad.

Según se informó, la inversión destinada a la compra de los uniformes y accesorios fue de 30 millones de pesos, financiada por el municipio.

El operativo prevé patrullajes preventivos y presencia constante de personal de seguridad en los sectores más concurridos de la costanera y la zona ribereña.