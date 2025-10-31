Estafas virtuales desde cárcel de General Roca

La Policía del Neuquén desarticuló una red de estafas virtuales que operaba desde el Establecimiento Penal N° 2 de General Roca, en Río Negro. La investigación, a cargo de la División Ciberdelito Económico y coordinada por la Unidad Fiscal de Chos Malal, se extendió durante varios meses.

El 30 de octubre, se realizaron diez allanamientos simultáneos en Allen, General Roca, Padre Stefenelli, Ingeniero Huergo, J.J. Gómez, Villa Regina y la cárcel donde operaban los líderes de la red.

La organización aplicaba el “cuento del pariente varado”, con intermediarios que se hacían pasar por empleados de aseguradoras para convencer a las víctimas de transferir dinero a billeteras virtuales. La investigación reveló una estructura jerarquizada entre internos y cómplices externos, con roles definidos para captar víctimas, administrar fondos y redistribuir ganancias.

Al menos 12 personas del norte neuquino resultaron afectadas, y el operativo permitió vincular directamente a los internos con las cuentas receptoras. Se aprehendieron cuatro personas, se identificaron más de treinta involucradas y se secuestraron veinte celulares, diez chips, tarjetas bancarias, documentación y unos 150.000 pesos. Además, en General Roca se incautaron 358 gramos de cocaína y 38 gramos de marihuana.

Las familias esperan ahora la restitución de los fondos y el avance de la causa judicial.