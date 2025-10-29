Operativo en Neuquén Capital: identifican a cuatro personas y secuestran droga

En la madrugada de hoy, alrededor de las 00:50, personal de la Comisaría Primera de Neuquén Capital llevó a cabo un operativo de control preventivo que terminó con el secuestro de marihuana y una balanza digital.

El procedimiento se realizó en calle Basavilbaso, luego de que un vecino alertara sobre un vehículo Renault Clío oscuro con vidrios polarizados, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa y mantenían contacto con los ocupantes de una Volkswagen Suran.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a los ocupantes: dos hombres en la parte delantera y dos mujeres en los asientos traseros. Durante el operativo, un joven de 25 años descendió con una bolsa de compras verde y mostró voluntariamente tres bolsas tipo ziploc y una bolsa negra con sustancia vegetal similar a cannabis, junto con una balanza digital de mano y dos envoltorios más. El individuo declaró que se trataba de marihuana para consumo personal.

El resto de los ocupantes fue identificado como un hombre de 27 años de Cinco Saltos, una joven de 23 y otra de 20 años. Intervino el Departamento Antinarcóticos, y se secuestraron 57 gramos de cannabis sativa y una balanza digital. El joven de 25 años fue notificado por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 sobre estupefacientes.