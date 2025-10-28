spot_img
martes, octubre 28, 2025
Entregaron la Llave de la Ciudad a policías que salvaron vidas

POLICIALES
Este lunes 27, el intendente Mariano Gaido entregó la Llave de la Ciudad, la máxima distinción municipal, a dos efectivos policiales por su intervención heroica al salvar la vida de un bebé.

El reconocimiento fue otorgado al Sargento Primero Jair Soria y al Agente Ezequiel Parra, quienes prestan servicio en la Comisaría N° 20. La ceremonia se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El 23 de agosto, durante el festejo por el Día del Niño en la cancha de césped sintético del Parque Industrial, los efectivos acudieron a socorrer a una bebé de diez meses que se estaba ahogando. Uno de ellos le practicó la maniobra de Heimlich, logrando que la niña recuperara la respiración y se estabilizara sin necesidad de asistencia médica adicional.

El acto reconoce el compromiso y la rápida acción de los efectivos, reflejando su vocación de servicio y el agradecimiento de la comunidad.

La Policía Federal incauta millones y criptoactivos en San Martín de los Andes
Gastronomía neuquina brilla en Expo Chef Araucanía

ENTRETENIMIENTOS
El chef neuquino Nahuel Sepúlveda fue invitado a participar...

La Policía Federal incauta millones y criptoactivos en San Martín de los Andes

POLICIALES
En San Martín de los Andes, la Policía Federal...

La provincia refuerza protocolos ante condiciones de riesgo de incendios

NEUQUÉN
Este lunes, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y...

Más leídos

