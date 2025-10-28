La Policía Federal incauta millones y criptoactivos en San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, la Policía Federal Argentina desarticuló una red internacional de contrabando y lavado de activos con conexiones en tres continentes. Los operativos, encabezados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se realizaron en distintas localidades del país y derivaron en el secuestro de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT en criptomonedas.

La causa, bajo la órbita del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, incluyó 20 allanamientos, varios en propiedades de lujo de la ciudad cordillerana, utilizadas como centros logísticos de la maniobra.

La investigación, conocida como “Operación Comando Crypto”, reveló que un grupo de empresarios argentinos contrabandeaba cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando Bolivia y Paraguay como países de tránsito. Las ganancias eran cobradas en criptoactivos desde cuentas en China y Hong Kong, evitando el sistema financiero tradicional.

En total, nueve personas fueron detenidas, siete hombres y dos mujeres, entre ellas una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario. Se secuestraron autos de alta gama, camionetas, un camión, armas, máquinas contadoras de billetes y dispositivos electrónicos con información contable.

La investigación continúa para establecer la trazabilidad del dinero y el rol de los detenidos, mientras la PFA no descarta nuevas detenciones en la región sur.