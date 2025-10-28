spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 28, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Neuquén refuerza la seguridad para la temporada de verano

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La provincia de Neuquén prepara un despliegue policial reforzado de cara a la temporada de verano, informó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El objetivo es garantizar que vecinos y turistas disfruten de la ciudad de manera segura, especialmente en espacios públicos como la costanera y el paseo costero.

Durante la firma de un convenio entre la Policía de Neuquén y el municipio capitalino, se estableció que los registros de las cámaras de la ciudad podrán ser utilizados en investigaciones para combatir delitos.

El plan de seguridad incluye:

  • Mayor presencia policial a pie, en bici y en móviles en los espacios más concurridos.
  • Implementación de postas policiales y fortalecimiento de destacamentos existentes.
  • Creación de nuevas comisarías para cubrir barrios en expansión y nuevos loteos.

Nicolini destacó que estos proyectos buscan garantizar prevención y control en toda la ciudad, acompañando el crecimiento poblacional y la expansión de los espacios públicos. “La idea es extendernos hacia los nuevos barrios y loteos para que haya presencia policial en todos los lugares”, concluyó.

Previous article
Detienen a un hombre con 4 kilos de cocaína en la Ruta 22
Next article
La Policía Federal incauta millones y criptoactivos en San Martín de los Andes
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Gastronomía neuquina brilla en Expo Chef Araucanía

ENTRETENIMIENTOS 0
El chef neuquino Nahuel Sepúlveda fue invitado a participar...

Entregaron la Llave de la Ciudad a policías que salvaron vidas

POLICIALES 0
Este lunes 27, el intendente Mariano Gaido entregó la...

La Policía Federal incauta millones y criptoactivos en San Martín de los Andes

POLICIALES 0
En San Martín de los Andes, la Policía Federal...

Más leídos

Gastronomía neuquina brilla en Expo Chef Araucanía

ENTRETENIMIENTOS 0
El chef neuquino Nahuel Sepúlveda fue invitado a participar...

Entregaron la Llave de la Ciudad a policías que salvaron vidas

POLICIALES 0
Este lunes 27, el intendente Mariano Gaido entregó la...

La Policía Federal incauta millones y criptoactivos en San Martín de los Andes

POLICIALES 0
En San Martín de los Andes, la Policía Federal...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.