Neuquén refuerza la seguridad para la temporada de verano

La provincia de Neuquén prepara un despliegue policial reforzado de cara a la temporada de verano, informó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El objetivo es garantizar que vecinos y turistas disfruten de la ciudad de manera segura, especialmente en espacios públicos como la costanera y el paseo costero.

Durante la firma de un convenio entre la Policía de Neuquén y el municipio capitalino, se estableció que los registros de las cámaras de la ciudad podrán ser utilizados en investigaciones para combatir delitos.

El plan de seguridad incluye:

Mayor presencia policial a pie, en bici y en móviles en los espacios más concurridos.

Implementación de postas policiales y fortalecimiento de destacamentos existentes.

y fortalecimiento de destacamentos existentes. Creación de nuevas comisarías para cubrir barrios en expansión y nuevos loteos.

Nicolini destacó que estos proyectos buscan garantizar prevención y control en toda la ciudad, acompañando el crecimiento poblacional y la expansión de los espacios públicos. “La idea es extendernos hacia los nuevos barrios y loteos para que haya presencia policial en todos los lugares”, concluyó.