spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 28, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Detienen a un hombre con 4 kilos de cocaína en la Ruta 22

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un hombre oriundo de General Roca fue detenido por Gendarmería Nacional tras intentar evadir un control sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1260, cerca de Villa Regina. Viajaba en un micro hacia Bariloche y llevaba más de cuatro kilos de cocaína adheridos al abdomen.

El procedimiento fue realizado por el Grupo Seguridad Vial “Comahue”, que controlaba un colectivo proveniente de Punta Alta (Buenos Aires). Durante la inspección, uno de los pasajeros intentó esquivar el escáner de rayos X utilizado para revisar los equipajes.

Al ser interceptado, el hombre admitió que transportaba droga y mostró cuatro paquetes rectangulares sujetos con una faja bajo su ropa. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,314 kilogramos. Además, se secuestraron $190.000 en efectivo y un teléfono celular.

Por orden de la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén, el sospechoso fue detenido e incomunicado. Luego, el Juzgado Federal de General Roca dispuso el allanamiento de su domicilio, donde se incautaron elementos vinculados a la causa.

Previous article
Detienen a un hombre por estafar con un cheque falso una compra de $10 millones
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La Junta Electoral de Neuquén inicia conteo final de votos

NEUQUÉN 0
Este martes 28 de octubre, desde las 18 horas,...

Pablo Quirno asumirá como canciller este martes

POLITICA 0
El designado canciller Pablo Quirno asumirá formalmente este martes...

Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén este jueves

NEUQUÉN 0
La provincia del Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén...

Más leídos

La Junta Electoral de Neuquén inicia conteo final de votos

NEUQUÉN 0
Este martes 28 de octubre, desde las 18 horas,...

Pablo Quirno asumirá como canciller este martes

POLITICA 0
El designado canciller Pablo Quirno asumirá formalmente este martes...

Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén este jueves

NEUQUÉN 0
La provincia del Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.