Detienen a un hombre con 4 kilos de cocaína en la Ruta 22

Un hombre oriundo de General Roca fue detenido por Gendarmería Nacional tras intentar evadir un control sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1260, cerca de Villa Regina. Viajaba en un micro hacia Bariloche y llevaba más de cuatro kilos de cocaína adheridos al abdomen.

El procedimiento fue realizado por el Grupo Seguridad Vial “Comahue”, que controlaba un colectivo proveniente de Punta Alta (Buenos Aires). Durante la inspección, uno de los pasajeros intentó esquivar el escáner de rayos X utilizado para revisar los equipajes.

Al ser interceptado, el hombre admitió que transportaba droga y mostró cuatro paquetes rectangulares sujetos con una faja bajo su ropa. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,314 kilogramos. Además, se secuestraron $190.000 en efectivo y un teléfono celular.

Por orden de la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén, el sospechoso fue detenido e incomunicado. Luego, el Juzgado Federal de General Roca dispuso el allanamiento de su domicilio, donde se incautaron elementos vinculados a la causa.