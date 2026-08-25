Denuncia abuso policial en Neuquén: Golpearon a su hijo a la salida de un boliche conocido en la ciudad

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la madre de un joven de 24 años relató cómo efectivos que prestaban servicio adicional en un local bailable lo golpearon salvajemente. La familia, que ya radicó la denuncia en fiscalía, exige la inmediata identificación de los uniformados.

Un nuevo hecho de abuso policial en Neuquén genera preocupación en la comunidad local tras la brutal agresión que sufrió un joven de 24 años este último fin de semana. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 5 de la mañana, en las puertas del boliche NIXX, ubicado en la calle 9 de Julio, en pleno centro de la capital provincial.

El violento episodio en pleno centro

Romina, madre de la víctima y abogada, detalló que su hijo se encontraba con un grupo de amigos intentando ingresar al local bailable cuando fue interceptado y agredido por cuatro efectivos policiales que cumplían funciones de seguridad adicional. “Salió todo golpeado, con golpes en el rostro, en los brazos, omóplato, en la espalda, por todo el cuerpo”, relató la mujer.

Tras el incidente, el joven fue revisado por un médico policial. La familia, decidida a que el caso no quede impune, radicó las denuncias correspondientes tanto en la Comisaría Primera como en la fiscalía de turno. Según datos recientes de organizaciones de derechos humanos, las denuncias por uso desmedido de la fuerza policial en espacios de ocio nocturno han registrado un leve aumento en la región durante el último año.

Falta de identificación y accionar desmedido

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la grave irregularidad en el accionar de los uniformados durante el operativo. De acuerdo con el testimonio brindado, los policías no llevaban su identificación a la vista, una falta al protocolo que obstaculiza el reconocimiento de los agresores. “Para ser reducida, una persona no tiene que ser lastimada o golpeada por todo el cuerpo”, reclamó la madre del joven.

Reclamo de justicia y medidas legales

Más allá del proceso penal, Romina solicitó que se inicien actuaciones administrativas de manera urgente dentro de Asuntos Internos. “Esto no es contra la policía en sí misma, porque somos parte de la familia policial”, aclaró, enfocando su reclamo exclusivamente en los agentes implicados en este episodio.

Mientras la investigación avanza, se espera que el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de los presentes permitan esclarecer esta agresión que pone en jaque la confianza en quienes deben garantizar la seguridad ciudadana.