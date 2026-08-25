La emocionante recuperación de Catalina Galcerán: volvió a hablar y preparan su casa para el regreso

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Paola Marifil compartió los grandes avances en la rehabilitación de Catalina Galcerán, quien logró pronunciar sus primeras palabras. Además, detalló los trabajos de adaptación en su vivienda y las últimas novedades en la causa judicial.

La historia de Catalina Galcerán, la niña que conmueve a toda la región tras sufrir un grave accidente que involucró a un vehículo estatal, suma un capítulo lleno de esperanza. Después de casi un año de inactividad vocal debido a una severa lesión medular en la base del cuello, “Cata” logró volver a hablar y sorprende a los propios médicos.

El esfuerzo físico y emocional es inmenso, pero los resultados ya están a la vista. El camino hacia su recuperación integral plantea ahora nuevos desafíos económicos y estructurales para adaptar su hogar de cara a una futura alta médica.

El gimnasio de las cuerdas vocales

Para Catalina, el obstáculo principal para el habla no radica en la traqueotomía, sino en la pérdida de fuerza desde la base del cráneo hacia abajo producto de la lesión. Las cuerdas vocales, al ser un músculo inactivo por tanto tiempo, perdieron su tono. “Ella tiene que volver a aprender a respirar para poder sacar aire”, explicó Paola, su mamá.

El avance decisivo llegó de la mano de Raúl, un kinesiólogo salteño que realiza su residencia en la zona. Mediante un tratamiento diario que utiliza un “ambú” —un resucitador manual— y un dispositivo para bloquear la fuga de aire por la nariz, logran dirigir toda la presión hacia la boca. Forzando así la vibración de las cuerdas vocales, Cata logró pronunciar vocales y palabras clave, como el nombre de su hermano “Joaquín” y un esperado “mamá, te amo”.

Cognitivamente, la niña se encuentra en perfectas condiciones: responde órdenes, entiende el doble sentido y hasta bromea con los profesionales que la atienden, demostrando una enorme fortaleza anímica frente a los pronósticos médicos que, hasta el momento, se mantenían en silencio.

Adaptar la casa: aportes y barreras arquitectónicas

El ansiado regreso a casa plantea una logística compleja. Paola confirmó que ya cuentan con los fondos para armar un baño adaptado, gracias a los aportes económicos del gobierno de la provincia de Neuquén y de la Municipalidad de Plottier. Sin embargo, la vivienda enfrenta severos problemas estructurales en sus exteriores.

La diferencia de nivel entre la calle, el cordón de la vereda y el ingreso al garaje dificulta enormemente la construcción de una rampa segura para la silla de ruedas. “Bajo de mi casa, me clavo en el cordón y tengo que volver a subir a la calle. Queda como un hueco, como una zanja. No voy a poder bajar a Cata por esa rampa”, advirtió la madre, señalando la necesidad urgente de que el municipio intervenga para rediseñar las veredas del barrio y evitar accidentes.

La carrera por la camioneta y la contención de la obra social

Otro punto crítico es el transporte. La silla postural que utiliza Cata es un equipo de gran tamaño que no es plegable, por lo que requiere un vehículo amplio. A Paola le restan 33 cuotas —unos 11 millones de pesos— para terminar de pagar una camioneta que resulta indispensable para los traslados de su hija una vez que reciba el alta.

En medio de tanta lucha burocrática, que incluyó el duro proceso psicológico de tener que tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la familia destacó el firme respaldo de su obra social, el Instituto (ISSN). “Han sido totalmente presentes desde el primer día, responden enseguida. Me gusta que una obra social sea humana”, valoró.

Novedades en la causa judicial

En paralelo a la recuperación médica, la Justicia también avanza. Durante la entrevista, se confirmó que recientemente se realizó una audiencia clave para notificar de la condena firme a Esperanza, la mujer involucrada en el hecho. Según se detalló, fue necesario recurrir a esta instancia mediante abogados debido a que la condenada había cambiado de domicilio, lo que impedía que fuera notificada de sus obligaciones procesales.

Mientras tanto, Catalina sigue enfocada en recuperar su voz. Motivada por sus propios videos de YouTube donde se veía bailando y hablando en el pasado, la niña transforma la frustración en risas y empuja sus límites todos los días, respaldada por una región entera que la adoptó como “la sobrina de Neuquén”.