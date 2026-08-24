Balsa Las Perlas: Tras más de 10 días sin agua, los propios vecinos repararon el caño y preparan un amparo

Cansados de esperar la intervención del Municipio, los habitantes de un sector del barrio tomaron palas y herramientas para solucionar la avería por sus propios medios. Ahora, avanzan con una junta de firmas para exigir soluciones estructurales al Estado.

La paciencia llegó a su límite en Balsa Las Perlas. Luego de padecer más de diez días sin suministro de agua potable y ante el silencio de las autoridades, los vecinos de un sector del barrio decidieron tomar el asunto en sus propias manos para restablecer el servicio.

Según relató Natalia Vallejos, vecina del lugar, la inacción oficial obligó a la comunidad a organizarse. Con palas, herramientas y mucho esfuerzo físico, los propios habitantes desenterraron la cañería, lograron localizar la avería que cortaba el suministro y ejecutaron las tareas necesarias para que el agua volviera a los hogares.

Desde la organización vecinal destacaron la solidaridad y el enorme compromiso comunitario para resolver la urgencia, pero no dejaron pasar la oportunidad para apuntar contra la gestión local. Cuestionaron con dureza la ausencia del Municipio frente a la interrupción de un servicio básico y vital.

“El esfuerzo no reemplaza al Estado”

El mensaje de los habitantes es claro: si bien el trabajo conjunto permitió salir de la emergencia, esto no exime a las autoridades de sus obligaciones. Los vecinos sostienen que el esfuerzo comunitario no debe normalizarse ni reemplazar la responsabilidad indelegable que tiene el Estado de garantizar los servicios esenciales.

Frente a este panorama de desamparo institucional, la comunidad decidió ir un paso más allá de la reparación del caño. En las últimas horas anunciaron que continuarán impulsando un recurso de amparo colectivo en la Justicia, con el objetivo de reclamar soluciones estructurales y definitivas para Balsa Las Perlas.

Para darle fuerza a esta medida legal, lanzaron una convocatoria a todos los habitantes del barrio. Hasta este miércoles 26 de agosto, los vecinos podrán acercarse a los comercios adheridos del sector para firmar las planillas, para lo cual solo es necesario presentar el DNI.