Edgardo Esteban presenta su libro “Hasta aquí llegue” y “La última batalla”

El excombatiente y periodista presenta sus nuevos libros este jueves en la capital neuquina. En diálogo con Rivadavia Neuquén, reflexionó sobre la identidad nacional, el saqueo de recursos en el Atlántico Sur y adelantó detalles de su próxima película.

La presencia de Edgardo Esteban en Neuquén reaviva el debate sobre una de las causas más profundas del ser argentino: la soberanía de nuestras islas. Este jueves a las 18:30, el auditorio de la cooperativa CALF (Mitre 659) abrirá sus puertas, con entrada libre y gratuita, para recibir al periodista, escritor y exdirector del Museo Malvinas, quien llega a la región para presentar sus libros “Hasta aquí llegué“ y “La última batalla”.

Durante una extensa charla radial, Esteban demostró que su vínculo con las islas va mucho más allá del recuerdo del conflicto bélico de 1982. A lo largo de los años, supo transformar el dolor en una militancia activa por la memoria, construyendo un mensaje que hoy abarca desde la producción audiovisual hasta la geopolítica global.

De la literatura a la pantalla grande Autor del emblemático libro que inspiró la película Iluminados por el fuego (dirigida por Tristán Bauer y ganadora del premio Goya a mejor película extranjera), Esteban redobla la apuesta. Según anticipó, ya está terminado el guion de un nuevo proyecto cinematográfico que se centrará en los durísimos combates finales en Puerto Argentino.

La dirección estará a cargo de Pablo Helman, un reconocido especialista argentino en efectos visuales que trabajó en superproducciones de Hollywood como Rescatando al soldado Ryan, El irlandés y La Guerra de las galaxias, y que cuenta con nominaciones a los premios Óscar. “Todavía hay mucho por contar. Lo que fue la batalla final con esa temperatura y en esa situación tan difícil aún no está rescatado a fondo”, explicó el excombatiente.

El saqueo en el Atlántico Sur y la inacción política Lejos de quedarse únicamente en el homenaje histórico, el periodista pone el foco en el presente y el futuro. El Atlántico Sur es un punto estratégico militar y económico, y Esteban denuncia una depredación sistemática de la región.

“Están sacando nuestros recursos naturales. Tenemos que entender lo que significa que esté allí la base más grande del hemisferio sur, de cara a la mayor reserva de agua dulce del planeta en la Antártida”, advirtió. Además, aportó cifras alarmantes sobre la inminente extracción petrolera en la cuenca de Malvinas, que proyecta sacar 125 mil barriles por día, equivalentes a unos 400 millones de dólares anuales que se escurren sin dejar regalías al país. También advirtió sobre la brutal reducción en la pesca del calamar, afectada por la sobreexplotación.

La recuperación de una identidad robada Uno de los momentos más emotivos de su historia reciente, plasmado en su séptimo libro, tiene que ver con la recuperación de su cédula militar. Tras la rendición en junio de 1982, el documento le fue confiscado como trofeo de guerra. Cuarenta años después, en plena pandemia, descubrió que se subastaba en Londres por miles de libras esterlinas.

Gracias a la intervención diplomática y a la ayuda económica de un aportante argentino anónimo, Esteban logró evitar que quedara en manos de un coleccionista inglés y repatrió su cédula. Hoy, ese fragmento de su identidad personal y de nuestra historia colectiva descansa en las vitrinas del Museo Malvinas.

Malvinas como una causa de Estado permanente “Malvinas es muy transversal”, reflexionó Esteban al cierre de la entrevista. Recordó cómo la causa une a los argentinos sin distinciones, desde los abrazos interminables tras los goles de Maradona a los ingleses en el 86, hasta las vigilias del 2 de abril en cada plaza del país, donde el pueblo se hermana bajo los colores celeste y blanco.

Para el escritor, la descolonización británica en el siglo XXI sigue siendo una gran deuda pendiente. Su mensaje en Neuquén es claro: más allá de los vaivenes políticos, mantener viva y activa la defensa de la soberanía es un deber inclaudicable para asegurar el futuro de las próximas generaciones.