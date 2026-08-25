El PJ neuquino define su organización interna de cara a 2027

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la vicepresidenta del partido apuntó contra José Asaad por manejos arbitrarios y ratificó que buscarán competir en las próximas elecciones sin entregar el sello partidario.

La interna del PJ en Neuquén suma un nuevo capítulo de tensión política tras las fuertes declaraciones de la cúpula disidente frente a la conducción actual. Anahí Valdez, vicepresidenta del Partido Justicialista a nivel provincial y titular de la seccional Zapala, dejó en claro que la relación con el presidente partidario, José Asaad, atraviesa un momento crítico, marcado por desacuerdos metodológicos y diferencias insalvables en la estrategia política.

Puertas cerradas y asambleas en la vereda

El conflicto interno escaló a niveles insólitos el pasado 22 de agosto. Durante una actividad conmemorativa organizada por históricos militantes peronistas en la sede central de calle Roca, en Neuquén Capital, los afiliados se encontraron con las puertas cerradas y la cerradura cambiada por decisión de Asaad.

“Tuvieron que estar más de 70 personas afuera, en la vereda. Lamentablemente es recurrente, porque las reuniones del Consejo Local de Neuquén Capital también se han llevado adelante en la vereda por el mismo motivo”, explicó Valdez. La dirigente subrayó que el 99% de los casi 22.000 afiliados tiene claro el rumbo del espacio, y acusó a la presidencia de tomar posturas unilaterales que atentan contra la vida democrática de la fuerza política.

El rol del congreso partidario y el freno a los acuerdos a puertas cerradas

El núcleo de la disputa trasciende los desencuentros logísticos y se instala directamente en el escenario electoral. Según denunció la vicepresidenta, existiría la intención por parte del oficialismo partidario de ceder el sello del PJ para oficiar de acompañante de otras fuerzas políticas, o directamente evitar la presentación de candidaturas en 2027.

Frente a esto, Valdez destacó el rol del Congreso Partidario como órgano máximo para dirimir el futuro del peronismo local. Tras imponerse en la sesión celebrada en Vista Alegre, su sector se prepara para revalidar la mayoría este sábado en la ciudad de Cutral Có. “Acá no estamos negados a nada ni tenemos enemigos, pero no vamos a permitir que ningún patrón de estancia quiera hacer con nosotros lo que quiera. Esto no es para el negociado de pocos”, sentenció. Históricamente, el Congreso Provincial del PJ es el único órgano habilitado por la carta orgánica para autorizar de manera legítima la conformación de frentes electorales o alianzas extrapartidarias en el territorio neuquino.

La mira puesta en 2027

Lejos de esquivar la contienda, la dirigente justicialista insistió en que deben recuperar su rol protagónico en la provincia. “El camino es la unidad, el camino es no entregar nuestro sello y competir para el 2027, que es a lo que estamos apuntando con seriedad”, concluyó Valdez. Así, la conducción disidente marcó la cancha y dejó en claro que la democratización interna será el único puente posible para evitar la fragmentación total.