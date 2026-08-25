La noche de las mamos: éxito de convocatoria para las mamografías en Neuquén

La iniciativa sanitaria, que se realiza los 24 de cada mes en horario vespertino, superó las 150 atenciones a demanda. En diálogo con Rivadavia Neuquén, autoridades provinciales destacaron la importancia de adaptar el sistema a los horarios de las mujeres trabajadoras para garantizar la prevención.

El acceso a las mamografías en Neuquén dio un paso fundamental gracias a “La noche de las mamos”, una estrategia del sistema de salud público pensada para mujeres que, por sus obligaciones diarias, no pueden asistir a los centros médicos durante el día. En su última edición, realizada el día 24, la campaña alcanzó las 155 atenciones, demostrando la fuerte necesidad de contar con horarios flexibles.

Marcia Godoy, referente del Departamento de Prevención de Neoplasias, remarcó el impacto positivo de habilitar los equipos entre las 18:00 y las 23:00 horas. “La verdad que estamos sorprendidos, no baja de 100 la cantidad de personas que acuden”, señaló la especialista, subrayando que esta modalidad evita la burocracia de los turnos previos y facilita el acceso directo al estudio.

Quiénes pueden acceder al estudio preventivo

El sistema público provincial cuenta con ocho mamógrafos distribuidos en hospitales estratégicos como el Castro Rendón, Heller, Centenario, Cutral Co, Zapala y Chos Malal. Para aprovechar este servicio vespertino, existen criterios claros:

Mujeres mayores de 45 años: Pueden presentarse directamente a demanda, sin necesidad de llevar una orden médica.

Pueden presentarse directamente a demanda, sin necesidad de llevar una orden médica. Pacientes menores de 45 años: Deben contar con factores de riesgo comprobables y presentar la indicación por escrito de un médico especialista.

Deben contar con factores de riesgo comprobables y presentar la indicación por escrito de un médico especialista. Modalidad general: La atención es por estricto orden de llegada y no requiere solicitud de turno previo en ventanilla.

Detección temprana y salud integral

El cáncer de mama es una de las patologías más severas para las mujeres, por lo que el diagnóstico precoz eleva significativamente las tasas de supervivencia y permite tratamientos menos invasivos. En Argentina, se diagnostican más de 22.000 casos de cáncer de mama al año, convirtiéndolo en el tumor de mayor prevalencia en la población femenina.

Godoy aprovechó la oportunidad para recordar que los cuidados preventivos no terminan en la mamografía. Desde Salud instan a las pacientes a mantener la rutina del autoexamen mamario y a no descuidar otros controles fundamentales que se ofrecen en la provincia, como el Papanicolaou (PAP) y el test de VPH, claves para prevenir el cáncer de cuello uterino.