Todo listo para el Nacional de Kayak Creek: el cronograma completo

Aluminé y Villa Pehuenia serán sede del Campeonato Argentino de Kayak Creek 2025, un evento que reunirá a los mejores palistas del país del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Durante cuatro días, los ríos Litrán, Aluminé, Pulmarí y Mapio serán escenario de las distintas competencias que combinan velocidad, técnica y trabajo en equipo en plena Patagonia.

El cronograma incluye pruebas exigentes como el Downriver Pro, que se correrá el jueves 30 en el río Aluminé, con largada a las 11 desde el sector Vado hasta Pasarela, en un recorrido de 11 kilómetros. Más tarde, a las 17, será el turno del Downriver Promo, con partida en Deck, sobre la Ruta 23.

El viernes y sábado, la acción se trasladará al río Pulmarí (Collahue), donde se disputarán el Boater Cross y el Sprint, tanto en categorías Pro como Promocional. Además, habrá una competencia recreativa en agua plana, la Colo Race, pensada para toda la familia.

El cierre será el domingo 2 de noviembre en el río Mapio, con la prueba de Slalom y la entrega de premios, seguida de la tradicional fiesta final en El Patio Cervecero de Aluminé.