spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 28, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Argentina se coronó ante Brasil en el Panamericano de pádel

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La representante de Picún Leufú, Daiara Valenzuela, se consagró campeona panamericana de pádel junto a la Selección Argentina, en el torneo disputado en Santiago de Chile.

El equipo nacional femenino logró una victoria clave ante Brasil por 2-0 en la final del Panamericano Absoluto, mientras que la selección masculina también se quedó con el título al imponerse por el mismo marcador.

Valenzuela, figura destacada del plantel albiceleste, mostró gran nivel técnico y compromiso durante todo el certamen, convirtiéndose en un orgullo para Picún Leufú y para toda la provincia.

Desde el municipio felicitaron a la deportista por su dedicación y desempeño. “Daiara nos llena de orgullo. Su logro es un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte neuquino”, expresaron en redes sociales.

Con esta consagración, Argentina reafirma su liderazgo en el pádel continental y celebra un nuevo título con presencia neuquina en el podio.

Previous article
Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La Junta Electoral de Neuquén inicia conteo final de votos

NEUQUÉN 0
Este martes 28 de octubre, desde las 18 horas,...

Pablo Quirno asumirá como canciller este martes

POLITICA 0
El designado canciller Pablo Quirno asumirá formalmente este martes...

Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén este jueves

NEUQUÉN 0
La provincia del Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén...

Más leídos

La Junta Electoral de Neuquén inicia conteo final de votos

NEUQUÉN 0
Este martes 28 de octubre, desde las 18 horas,...

Pablo Quirno asumirá como canciller este martes

POLITICA 0
El designado canciller Pablo Quirno asumirá formalmente este martes...

Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén este jueves

NEUQUÉN 0
La provincia del Neuquén habilitará el Paso Internacional Pichachén...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.