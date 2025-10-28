Argentina se coronó ante Brasil en el Panamericano de pádel

La representante de Picún Leufú, Daiara Valenzuela, se consagró campeona panamericana de pádel junto a la Selección Argentina, en el torneo disputado en Santiago de Chile.

El equipo nacional femenino logró una victoria clave ante Brasil por 2-0 en la final del Panamericano Absoluto, mientras que la selección masculina también se quedó con el título al imponerse por el mismo marcador.

Valenzuela, figura destacada del plantel albiceleste, mostró gran nivel técnico y compromiso durante todo el certamen, convirtiéndose en un orgullo para Picún Leufú y para toda la provincia.

Desde el municipio felicitaron a la deportista por su dedicación y desempeño. “Daiara nos llena de orgullo. Su logro es un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte neuquino”, expresaron en redes sociales.

Con esta consagración, Argentina reafirma su liderazgo en el pádel continental y celebra un nuevo título con presencia neuquina en el podio.