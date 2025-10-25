Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso internacional en la próxima ventana FIFA de noviembre, frente a Angola, en Luanda, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pese a los intentos de cerrar un segundo encuentro, la Scaloneta no pudo concretar un rival adicional y se canceló la posibilidad de viajar a India para disputar un amistoso en Kerala.

El plantel se reunirá primero en España para una breve concentración antes de trasladarse a África. Tras el partido, el grupo permanecerá en Europa hasta el cierre de la fecha FIFA, previo al sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C.

Argentina viene de vencer 1-0 a Venezuela con gol de Giovani Lo Celso y goleó 6-0 a Puerto Rico, y actualmente ocupa el segundo puesto del ranking FIFA de octubre, detrás de Francia.