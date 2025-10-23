spot_img
jueves, octubre 23, 2025
Preparan los senderos del Parque Nahuel Huapi para la Patagonia Bariloche by UTMB

DEPORTES
Less than 1 min.lectura

En el marco de la próxima competencia Patagonia Bariloche by UTMB, que se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2025, el Parque Nacional Nahuel Huapi trabaja junto a la organización del evento en el mantenimiento de los senderos que forman parte del recorrido dentro del área protegida.

En la senda Playa Muñoz – Baqueanos, se intervinieron aproximadamente 5 kilómetros, con tareas de limpieza, apertura y despeje de ramas y árboles caídos, para mejorar la seguridad y transitabilidad del circuito.

Estas acciones buscan reducir riesgos, garantizar el buen desarrollo de la competencia y minimizar el impacto ambiental, promoviendo un uso responsable y sostenible de los senderos.

La Patagonia Bariloche by UTMB forma parte del circuito internacional UTMB World Series, reuniendo corredores de todo el mundo en distintas distancias, desde 12 hasta 130 kilómetros, atravesando bosques, montañas y lagos, con Bariloche como epicentro.

Entre las medidas de cuidado ambiental destacadas se incluyen: uso de vasos y botellas ecológicas, marcación reutilizable, bolsas compostables, limpieza del parque y separación de residuos para reciclaje.

