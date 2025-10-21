Gianni Infantino prometió que Bolivia podría ser sede de un Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, generó una fuerte expectativa en Bolivia al prometer que el país podría ser sede de un Mundial de fútbol en el futuro.

Durante la celebración por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en La Paz, Infantino aseguró: “Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto. Vamos a ver de qué Mundial hablamos”, despertando la ilusión de los hinchas presentes.

En el acto también participaron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Aunque no precisó si se trata de un torneo masculino, juvenil o femenino, Infantino adelantó que iniciará conversaciones con el nuevo gobierno boliviano para definir el tipo de competencia que podría organizarse.

El respaldo del titular de la FIFA representa un gesto político y deportivo significativo, aunque la decisión final sobre las sedes se define por votación entre los más de 200 países afiliados.

La propuesta llega en un contexto de entusiasmo por el fútbol en Bolivia, que recientemente logró la clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026, lo que reavivó la pasión de los fanáticos.