lunes, octubre 20, 2025
“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final del Mundial de Chile ante Marruecos, y la desazón invadió al plantel juvenil. En medio del golpe anímico, Lionel Messi se expresó en redes sociales con un mensaje de aliento para los chicos.

El equipo conducido por Diego Placente llegó al partido decisivo tras una campaña perfecta con seis victorias en la misma cantidad de presentaciones. Sin embargo, en la definición no pudo ante los africanos y se quedó sin el séptimo título de la categoría.

Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, dejando un mensaje de respaldo y orgullo para los juveniles.

Previous article
La Selección de Beach Handball dará una clínica en Neuquén
