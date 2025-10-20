La Selección de Beach Handball dará una clínica en Neuquén

La Selección Argentina de Beach Handball llegará a Neuquén para realizar una clínica deportiva abierta destinada a jugadores, entrenadores y aficionados.

El evento se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre con jornadas de entrenamiento, aprendizaje y juegos junto a referentes de los equipos nacionales, que compartirán tácticas, técnicas y experiencias internacionales.

La convocatoria está abierta a todas las edades y niveles. Los interesados pueden inscribirse escribiendo a secrefeneubal@outlook.com o comunicarse al 299-5764408.

La actividad consolida a Neuquén como una de las sedes más activas del beach handball en Argentina y promueve el crecimiento de este deporte en la región patagónica.