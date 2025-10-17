José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años y oriundo de Plottier, participará del Mundial de Taekwondo en Wuxi, China, en lo que será su mayor desafío internacional hasta el momento.

Acuña viajará el domingo 19 acompañado por el técnico nacional Jorge Álvarez, mientras que en los últimos días realizó su preparación en Paraguay, donde entrenó con su coach personal Mauro Crismanich y contó con el equipamiento necesario para la puesta a punto.

El neuquino llega con antecedentes destacados: fue campeón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, en Rosario, obtuvo la medalla de oro en el G2 de San Pablo y resultó primer seleccionado para los Juegos Suramericanos Odesur 2026.

En su carrera ya se había quedado con la plata en el Mundial Juvenil de Túnez 2018, el diploma olímpico en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires y el bronce en los Panamericanos de Santiago 2023.