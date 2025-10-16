spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Confirmada la Regata Internacional del Río Negro 2026

DEPORTES
La Regata Internacional del Río Negro 2026 ya tiene fechas confirmadas y dará inicio el 8 de enero con una primera etapa de 25 kilómetros que unirá Plottier con la Isla Jordán de Cipolletti. Esta primera jornada marcará el comienzo de una competencia que convoca a palistas de todo el país y del exterior.

El 9 de enero, la segunda etapa se extenderá por 40 kilómetros hasta el Club Náutico de General Roca, mientras que la tercera, de 62 kilómetros, unirá Roca con la Isla 58 de Villa Regina el 10 de enero, completando así los primeros tramos de esta tradicional regata.

Organizada por el Club Náutico La Ribera, la competencia abarca más de 300 kilómetros del río Negro y combina desafíos deportivos con la promoción del turismo local. La actividad cuenta con el apoyo de los municipios anfitriones y de las federaciones de canotaje de Neuquén y Río Negro, consolidándose como un evento destacado del calendario deportivo regional.

Previous article
“Chiquito” Romero se suma al arco de Argentinos Juniors
